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В результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек

Губернатор Гладков: в результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек

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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду в ночь на 9 июля погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона прибыл на место происшествия и общался с местными жителями. «У нас, к сожалению, сейчас только что человек погиб», — объявил Гладков.

Несколько взрывов раздалось в Белгороде при объявленной ракетной угрозе. Над центральной частью города поднялся столб дыма.

В жилых районах города находится большое количество скорых машин и работников спасательных служб, сообщает РИА Новости.

В определенный момент людей призвали снова пойти в укрытия, а затем прогремел еще один взрыв.

Ракетную угрозу в Белгороде и его окрестностях объявили около 23:30 по московскому времени. Позднее Гладков объявил об отмене ракетной угрозы.

Украинские военные почти ежедневно атакуют гражданские и инфраструктурные объекты в приграничных и центральных регионах России. По словам президента РФ Владимира Путина, из-за обстрелов украинцами жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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