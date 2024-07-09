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Муфтият Дагестана упразднил запретивший никабы отдел фетв

Муфтий Дагестана Абдуллаев упразднил отдел фетв, запретивший никабы в республике

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Global Look Press

Муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв (богословско-правовых заключений). Об этом сообщается в Telegram-канале муфтията республики.

Согласно заявлению религиозной организации, в понедельник Абдуллаев провел собрание с работниками отдела фетв и примирения. В ходе него было принято решение упразднить отдел фетв в связи с тем, что он «не отвечает своевременно на вызовы времени».

Муфтий также объявил, что в ближайшие дни будут приняты другие изменения в структуре религиозной организации.

До этого он заявил, что женщины, носящие никаб, пугают жителей республики.

3 июля муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Вслед за Дагестаном духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии также приняло решение о временном запрете на ношение никабов в регионе.

Ранее глава СПЧ заявил, что ношение никаба не относится к сфере прав человека.

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