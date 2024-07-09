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В Воронежской области объявили об опасности атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Гусев: в регионе объявлена опасность атаки дронов

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Inna Varenytsia/REUTERS

На территории Воронежской области объявлено об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Глава области обратился к жителям с призывом соблюдать спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона или от МЧС России.

Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

До этого сообщалось, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Вечером в понедельник на подлете к Белгороду были сбиты несколько воздушных целей.

Днем 8 июля дежурные средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над территорией Белгородской области.

Ранее в Курской области после атак дронов ВСУ загорелась больница.

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