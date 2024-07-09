Россиянам объяснили феномен мемкоинов

На рынке криптовалюты в последнее время настоящий бум на мемтокены — монетки, созданные ради шутки. О том, как работают мемкоины и почему они рекордно растут в цене, «Газете.Ru» рассказал Сергей Михеев, CPO инвестиционной платформы UTEX.

«Первая и самая известная мем-монета — Dogecoin (DOGE). Созданная в 2013 году инженерами-программистами Билли Маркусом и Джексоном Палмером, DOGE была сформирована вокруг популярного мема: собаки породы сиба-ину «doge», — рассказал эксперт.

Основатели говорят, что создали Dogecoin, чтобы просто посмеяться над Bitcoin (BTC) — стабильно дорогой монетой, о которой мечтает любой криптоколлекционер. Название «doge» — это намеренная ошибка в написании слова «dog» — такое название было выбрано, чтобы монета была «настолько нелепой, насколько это возможно».

«Но Dogecoin стал не просто разовой шуткой — пользователям соцсетей так понравилась идея шуточной крипты, что она стала культовой и положила начало распространению мемкоинов. Цена на монету взлетела, когда о ней стали говорить селебрити. Самым громким любителем Dogecoin стал генеральный директор Tesla Илон Маск. Загадочный миллиардер постоянно продвигал монетку и даже появился в скетче «Saturday Night Live», где назвал себя «Dogefather». На пике популярности поддержка Маска привела к тому, что в мае 2021 года рыночная капитализация Dogecoin достигла 88 миллиардов долларов, что сделало его феноменом поп-культуры», — рассказал он.

Dogecoin и его фантастический успех вдохновил на создание десятков мемтокенов — всего с момента его возникновения на рынок было запущено около 200 таких монет.

Второй по популярности мемтокен тоже связан с собакой, названный по той самой породе сиба-ину Shiba Inu (SHIB) был запущен два года назад. SHIB также продемонстрировал стремительный рост, достигнув рыночной капитализации в 41 миллиард долларов в октябре 2021 года.

Не только собаки и шутки вокруг них превращаются в крипту. Однажды в соцсетях появился пост с лягушонком Пепе и надписью «Сделаем мемкоины великими снова». Через две недели появилась монета Pepe — ее курс за сутки вырос больше чем на 900%.

«На рынок выводились десятки других мемтокенов — создатели надеялись на такой же ажиотаж вокруг них, но позже цены на рынке вернулись к земным цифрам, и мем-монеты стали терять в цене», — добавил Михеев.

Он подчеркнул, что если в основе других валют лежит конкретная технологическая разработка или финансовая цель, то мемкоин создается вокруг шутки, чаще всего просто как социальный эксперимент.

«В их основе лежит открытый код технологии блокчейн — создатели могут просто «разветвлять» существующие криптовалюты, то есть копировать и вставлять базовый блокчейн и запускать их в сети, изменив при этом что-то минимальное, например название или логотип», — отметил специалист.

Мемкоины легко создаются и обычно продвигаются в популярных соцсетях. Главное — создать ажиотаж вокруг них, чтобы цена на монету взлетела. Если вокруг этой истории образуется целое комьюнити, то цена мемтокенов будет продолжать расти. Таким образом, за ростом цен на мемкоины ничего не стоит — просто спекуляция.

«Фактически за мемкоинами стоит только шумиха, поэтому покупка таких монет — скорее не инвестиция, а азартная игра — вероятность, что конкретная монета «выстрелит» не высока. Очень редко такие монетки оказываются стабильными, чаще всего они ведут себя как бабочки-однодневки — взлетают и сдуваются в считанные дни», — резюмировал Михеев.

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