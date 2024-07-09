Флеболог назвал первые признаки варикоза

Варикоз означает расширение вен, чаще всего на ногах. Причина варикозного расширения вен кроется в первую очередь в наших генах. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-хирург, флеболог «СМ-Клиника», д.м.н. Ширинбек Олими.

«Это врожденная слабость соединительной ткани, называемая дисплазией. Хотя фактор наследственности и семейной истории имеют ключевое значение в развитии варикоза, большую роль также играют такие приобретенные факторы риска как ожирение, гиподинамия (малоподвижный образ жизни), курение, профессиональные особенности работы в виде длительного сидения и стояния. Кроме того, у женщин факторами риска являются беременность и прием женских гормональных препаратов», — объяснил он.

По словам врача, варикоз проявляется в виде расширенных, вздутых и извитых подкожных вен на ногах. При этом пациенты могут жаловаться на отеки, утомляемость, тянущие боли, распирание в икрах, иногда судороги и зуд в ногах. Начальные проявления варикоза включают так называемые сосудистые сетки и звездочки на коже ног.

«В запущенных стадиях варикоз проявляется в виде потемнения и уплотнения кожи ног, а также развитием трофической язвы на голенях», — добавил Олими.

Осложнениями варикоза являются тромбозы подкожных вен (тромбофлебит), трофические язвы и кровотечения из варикозно расширенных вен.

«Различают консервативный и хирургический методы лечения варикоза. Консервативное лечение заключается в ведении активного образа жизни, лечебной гимнастике, использовании компрессионного трикотажа и лекарственных препаратов. Хирургический метод включает использование современных методов устранения варикоза, таких как клеевое, лазерное и радиочастотное лечение. Сосудистые сеточки и звездочки устраняются методом склеротерапии», — подчеркнул флеболог.

Он также отметил, что профилактика развития и усугубления варикоза заключается в устранение таких факторов риска, как малоподвижность, избыточный вес, рациональное питание, отказ от курения и необоснованного приема женских гормональных препаратов. Регулярная ходьба и активный образ жизни способствуют улучшению работы вен ног.

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