Россиян предупредили о вреде мюсли и хлопьев на завтрак

Мюсли и злаковые хлопья считаются рафинированными злаками — это продукт промышленного производства, который нельзя назвать полезным для здоровья, заявила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

«Процесс производства хлопьев представляет собой использование очищенных злаков (т.е. не цельнозерновых). Очищенные (рафинированные) злаки — это злаки, полученные после удаления оболочки зерна, которая является ценной частью злаковых, богатой клетчаткой, витаминами группы В и минералами. После того как оболочка зерна удалена, продукт получается более вкусным и нежным, но бедным по своему составу», — рассказала Михалева.

Кроме того, по ее словам, такой продукт содержит большое количество простых углеводов с высоким гликемическим индексом в отличие от цельного зерна, богатого сложными углеводами с низким гликемическим индексом.

«Первое, почему мюсли и хлопья не лучший выбор на завтрак, — это большое количество калорий в продукте. На 100 г продукта от 320 до 470 ккал (что сравнимо с высококалорийными сладостями и десертами). Соответственно, людям, склонным к избыточному весу, диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой системы такие продукты лучше не употреблять», — предупредила врач.

Второе — много рафинированных углеводов. Помимо самих обработанных злаков, в большинстве случаев в мюсли добавляют сахар, что еще больше повышает гликемический индекс.

Третье — много жира. Как правило, в мюсли добавляют растительное масло, а во многих случаях и тугоплавкие масла (например, пальмовое), что улучшает их вкус, но повышает калорийность продукта.

Четвертое — низкая пищевая ценность. Наряду с высокой энергетической ценностью (т.е. калорийностью) мюсли и обработанные хлопья бедны полезными веществами, так как в процессе промышленной обработки большинство витаминов разрушается. В связи с этим многие производители добавляют в конце процесса производства синтетические витамины и минеральные вещества для повышения ценности продукта.

«Таким образом, мюсли и хлопья являются далеко не лучшим вариантом завтрака, обладая высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью, что в современных реалиях малоподвижного образа жизни повышает риски развития заболеваний и проблем с весом, начиная с детского возраста», — резюмировала диетолог.

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