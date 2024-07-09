Каждый пятый россиянин осуждает разводы

В целом 24% россиян одобряют разводы, 56% относятся нейтрально, а 20% — осуждают (чаще это мужчины — 28%). Развод при наличии совместных несовершеннолетних детей одобряют только 19% опрошенных в целом. Нейтрально относятся 44%, а негативно — уже 37% (среди мужчин — 50%). Это показал опрос Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По мнению 25% респондентов, нужно каким-либо образом ограничить возможности расторжения брака.

Аналитики также узнали, какие обстоятельства россияне считают весомыми причинами для расставания. Так, 92% отметили рукоприкладство, 88% — психологическое насилие, 80% — измену, 79% — пагубные зависимости. Также многие считают, что причиной развода может стать обман (77%), неумение идти на компромиссы (67%), несовместимость характеров (58%) и угасшие чувства (55%).

65% считают, что количество разводов увеличилось в последние несколько лет

Основные причины такой тенденции, по мнению респондентов – спокойное отношение к разводам в целом (46%), нестабильная экономическая ситуация (39%) и распространение ценностей индивидуализма (33%). Более четверти (28%) обвиняют тренд на самореализацию, 25% — женскую эмансипацию, 23% — капитализм.

Более трети (35%) опрошенных россиян когда-либо разводились. Самые частые причины — измена (33%), обман (30%), отсутствие взаимопонимания (28%) и угасшие чувства (27%). Четверть (25%) расставались из-за пагубных зависимостей партнера, 23% — разности интересов и взглядов, 21% — несовместимости характеров. Также для 18% причиной развода стала ревность, 17% — материальные претензии, тоже 17% — разногласия в быту.

Большинство (64%) отметили, что инициатором расставания являлись лично они. Около половины (46%) опрошенных считают, что в их разводе виноваты и они, и партнер. Более трети (36%) винят только партнера (44% — среди женщин), 7% — только себя, а 11% — обстоятельства.

По данным открытого вопроса, чаще всего респонденты чувствовали после развода: облегчение — 15%; горе, боль — 13%; опустошение — 11%.

Женщины после развода чаще чувствуют облегчение (20% против 7% мужчин), свободу (11% против 4%), счастье (8% против 3%). При этом женщины чаще называли и негативные чувства: опустошение (13% против 8% мужчин), депрессию (8% против 6%) и обиду (8% против 5%).

Мужчины же чаще чувствуют после развода горе, боль (15% против 11% женщин) или ничего (16% против 6%).

Аналитики также опросили россиян, которые пережили развод родителей в детстве. Среди них 43% пережили этот процесс в дошкольном возрасте, 28% — в младших классах, и 30% — в подростковом возрасте.

Половина (50%) респондентов чувствовали себя плохо в период развода родителей, 30% — нейтрально, и только 11% — хорошо. Была выявлена закономерность: чем лучше были отношения в семье до расставания родителей, тем негативнее были переживания ребенка. Так, респонденты, с трудом воспринявшие развод, оценили отношения в семье до этого события на 7,2 балла из 10. А те, кто положительно отнесся к разводу, были удовлетворены атмосферой в семье меньше — на 5,8 балла.

Более четверти (28%) респондентов признались, что им сложно вспоминать о разводе родителей и сегодня. Нейтральное отношение к этой теме отметили 45%, а положительное — 23%.

В период расставания родителей многие респонденты ощущали желание быть наедине с собой (49% — часто, 27% — редко), избегали этой темы в разговорах (31% и 27%) и всего, что напоминало о расставании родителей (23% и 29%), не могли перестать думать об этом, хоть и старались отвлечься (17% и 33%). Кроме того, 50% хотя бы иногда испытывали трудности с концентрацией внимания, и тоже 50% видели неприятные сны.

После развода родителей у 45% ухудшилось материальное положение в семье, у 33% — эмоциональный климат, а у 40% стали холоднее отношения с родителем, ушедшим из семьи.

У 35% были хорошие отношения с мачехой или отчимом, у 32% — нейтральные, у 33% — плохие. Проанализировав данные, мы выявили, что удовлетворенность детством имеет прямую зависимость от характера отношений с отчимом или мачехой после развода. Так, респонденты, имеющие положительные отношения, удовлетворены своим детством в среднем на 7,7 балла из 10. А имеющие плохие отношения с отчимом или мачехой поставили оценку 5,2 балла.

На сегодняшний день для 69% опрошенных предпочтительнее вступить в брак и жить в семье. Не хотят регистрировать отношения 14%, еще 14% хотят жить в одиночестве.

Семейные респонденты удовлетворены своей жизнью на 8 баллов из 10. Исследование также показало, что воспоминания о разводе родителей в детстве не влияют на удовлетворенность нынешней семейной жизнью.

Ранее россияне заявили, что выходной в День семьи, любви и верности повысит важность праздника.