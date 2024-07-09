Мужчины-руководители считают, что брюнетки работают лучше других

Каждый четвертый мужчина-руководитель считает, что брюнетки работают эффективнее. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно мнению 23% руководителей-мужчин, брюнетки демонстрируют более высокую эффективность в выполнении своих профессиональных обязанностей по сравнению с коллегами-женщинами, имеющими другой цвет волос. 12% мужчин-начальников убеждены в повышенной работоспособности блондинок, а 8% считают, что лучшими сотрудницами являются рыжие.

Впрочем, каждый второй руководитель (49%) затруднился дать однозначную оценку: «Главное, чтобы были грамотными»; «Они же постоянно перекрашиваются».

Судя по опросу россиян, работающих под началом женщин, среди начальниц преобладают брюнетки: об этом сообщил 41% респондентов. У каждого третьего опрошенного, трудящегося под руководством женщины, начальница — блондинка (34%), у 6% — обладательница рыжей шевелюры.

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