В Курской области объявили опасность атаки дронов

В Курской области объявлено об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Глава области призвал население быть бдительным.

Смирнов подчеркнул, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали из артиллерии в село Никольское под Белгородом. Снаряд попал в двухэтажное коммерческое здание, в котором находились магазин и ресторан.

8 июля в результате нескольких атак дронов ВСУ произошло возгорание крыши здания Суджанской районной больницы в Курской области. На месте работали пожарные службы и дополнительные машины скорой помощи. Находившиеся в лечебном учреждении люди были эвакуированы.

Ранее было названо условие для прекращения обстрела приграничных регионов России.