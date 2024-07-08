Названо число российских семей, имеющих право на остаток маткапитала

Более 730 тысяч семей будут иметь возможность получить неиспользованную часть материнского капитала в размере до 10 тыс. рублей в качестве одноразовой выплаты после того, как соответствующие поправки будут утверждены. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, пишет ТАСС.

«На текущий день более чем у 730 тысяч семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее 10 тыс. рублей», — сказал министр.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин ранее распорядился внести несколько изменений в законодательство, которые востребованы россиянами, приурочив данное решение ко Дню семьи, любви и верности.

По словам Котякова, поправки, которые позволят забрать остаток маткапитала, будут подготовлены в ближайшее время.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что неиспользованные 10 тысяч рублей от материнского капитала будут выплачиваться гражданам автоматически. По ее словам, всего на эти цели будет выделено 1,5 млрд рублей.

Ранее россиянам напомнили, в какое жилье нельзя вложить маткапитал.