В Челябинской области более 350 человек ищут пропавшего мальчика с ДЦП

Волонтеры и правоохранители Челябинска ищут 14-летнего ребенка с ДЦП. Об этом сообщает Ura.ru.

Мальчика ищут третьи сутки. Известно, что вместе с родителями он отправился в лес. В какой-то момент мать отправилась за грибами, а отец отвлекся на минуту. Когда он вернулся к машине, сына уже не было.

На данный момент родители вместе с волонтерами и полицейскими участвуют в поисках. Всего в операции задействованы более 350 человек, в том числе и заместитель губернатора города. Специалисты пользуются техникой, например, квадроциклами и квадрокоптерами. Беспилотники совершили 24 вылета.

Участвующие в поисках люди уже обследовали берега озер Бектыш и Еткуль. Волонтерам удалось найти место, где ребенок ночевал. По словам представителей министерства безопасности региона, на данный момент ведутся следственные действия.

Как сообщил руководитель поисков со стороны «ЛизаАлерт» Александр Щукин, правоохранители отрабатывают разные версии пропажи школьника.

Ранее в Тюменской области мальчик вышел из школы и пропал.