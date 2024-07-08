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Пересильд назвала приговор Беркович и Петрийчук очень жестоким

Актриса Пересильд ожидает пересмотра приговора Беркович и Петрийчук

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Станислав Красильников/РИА Новости

Актриса Юлия Пересильд назвала очень жестоким приговор, осужденным на шесть лет колонии за оправдание терроризма, режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Ее слова приводит РБК.

«У девочек дети. В год семьи чудовищно оставить детей сиротами. Я очень надеюсь, что приговор будет пересмотрен», – сказала она.

8 июля в понедельник, второй западный окружной военный суд в Москве приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол». Заседание суда, предшествовавшее приговору, проходило в закрытом режиме. Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, с которыми через соцсети связываются последователи радикального ислама. По версии следствия, сюжет имел признаки пропаганды терроризма.

Адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин заявил, что защита обжалует приговор. Беркович и Петрийчук получат право на условно-досрочное освобождение (УДО) только в 2026 году.

Ранее Вениамин Смехов высказался в суде о спектакле Беркович и Петрийчук.

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