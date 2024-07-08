Американский журналист пришел к выводу, что в киевскую больницу попала ракета Patriot

В киевскую больницу попала американская ракета ПВО Patriot. Такое мнение в соцсети Х выразил американский журналист Джексон Хинкл.

К подобным выводам Хинкл пришел, проанализировав размещенные в сети местными жителями видео летящей ракеты и фотографий осколков от взрыва.

«Американская ракета ПВО Patriot, выпущенная Украиной, попала сегодня утром в киевскую детскую больницу. Конечно, они обвиняют Россию... снова», — написал Хинкл.

8 июля в Киеве под ракетный удар попало токсикологическое отделение детской больницы, есть пострадавшие.

В Минобороны РФ подтвердили групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. При этом попадание в больницу объяснили некачественной работой украинской ПВО.

ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщал, что ракетный удар пришелся по складу военного завода «Артем», где производят, в том числе, ракеты.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Совбез ООН соберется на внеочередное заседание по Украине 9 июля.