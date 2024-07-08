Мишустин поручил воссоздать Саратовское высшее артиллерийское училище

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Саратовского высшего артиллерийского командного училища. Документ опубликован на сайте правовых актов.

«Создать федеральное государственное, казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Саратовское высшее артиллерийское командное училище» Министерства обороны Российской Федерации», – говорится в документе.

Глава правительства отметил, что одной из основных целей училища, помимо образовательной, будет осуществление научной деятельности в интересах обороны.

В документе отмечается, что максимальная численность военнослужащих и гражданских сотрудников училища составит 6 тыс. человек.

Саратовское артиллерийское училище было создано 3 июля 1918 года как военно-инструкторское училище. В ноябре 2002 года училище присоединили к Михайловскому военному артиллерийскому университету (Санкт-Петербург) в качестве филиала, а в 2003 году учебное заведение расформировали.

В конце июня артиллеристам группировки войск «Центр» вручили награды в зоне специальной военной операции. Государственные и ведомственные награды были вручены бойцам за успешное выполнение боевых задач на Авдеевском направлении.

Ранее артиллеристы РФ сорвали ротацию ВСУ на Сватовском направлении.