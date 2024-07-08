Защита обжалует приговор по делу Беркович и Петрийчук

Защита обжалует приговор, осужденным на шесть лет колонии за оправдание терроризма, режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Об этом написал в своем Telegram-канале «ВЛагерь» адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин.

«Обжалуем, разумеется», — написал он.

По его словам, мотивированную часть приговора женщинам еще никто не видел.

«Изготовят и вручат позже»,— отметил он.

В понедельник, 8 июля, второй западный окружной военный суд в Москве приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к реальному сроку в колонии по делу об оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол». Заседание суда, предшествовавшее приговору, проходило в закрытом режиме. Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, с которыми через соцсети связываются последователи радикального ислама. По версии СК, сюжет имел признаки пропаганды терроризма.

Также стало известно, что Беркович и Петрийчук получат право на условно-досрочное освобождение (УДО) только в 2026 году.

Ранее Вениамин Смехов высказался в суде о спектакле Беркович и Петрийчук.