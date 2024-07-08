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В США назвали проблему, которая не дает присоединить Украину к НАТО

Белый дом: у НАТО нет политической воли для присоединения Украины

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) требует от его членов политической воли, которая в настоящий момент отсутствует. С таким заявлением выступил специальный помощник президента США и директор по европейским делам совета национальной безопасности Майкл Карпентер, сообщает РИА Новости.

«Командование [НАТО] отвечает за поддержку Украины в военной подготовке, координации и логистике в рамках помощи в безопасности и развития сил, что будет мостом к членству Украины в альянсе, когда появится политическая воля», – сообщил Карпентер.

До этого The Washington Post написала о том, что будущее Украины находится под угрозой из-за разлада между членами Североатлантического альянса, в том числе США, Франции и Германии.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что провал политики НАТО на Украине очевиден, но Киев и страны Запада не могут скрыть этого.

Ранее в США признали, что НАТО взяло курс на войну с Россией.

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