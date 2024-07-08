В День семьи, любви и верности «Знание» провело мероприятия по всей России

Именно семья, любовь и верность лежат в основе России как государства, объединяя все ее народности и конфессии. Об этом в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, заявил первый заместитель гендиректора общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

По его словам, эти ценности веками передаются из поколения в поколение, являясь нравственным стержнем. Отмечается, что организация провела по всей стране просветительские и культурные, приуроченные к этому празднику.

Так, в Салехарде в рамках трека Знание.Государство форума «Вместе сильнее: форум о семье и для семей» своим жизненным опытом и секретами счастливого брака поделился с гостями народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

«Для меня семья всегда была и есть на первом месте. Сегодня, как и в любые другие времена, она остаётся главным источником жизненных сил, вдохновения, мотивации к действиям. И я считаю важным доносить до молодежи значимость традиционных и семейных ценностей, потому что именно молодые люди – будущее нашей страны», — сказал он.

Также перед слушателями с лекцией «Микроклимат в семье: секреты гармоничных отношений» выступила социальный психолог и нейрокоуч Наиля Бирарова.

Нейропсихолог, лектор общества «Знание» Левани Малазония рассказала молодым семьям и родителям в Астрахани о секретах гармоничных отношений в семье. В Забайкальском крае лекторы общества приняли участие в фестивале «Семья». Также тематические лектории прошли в Калужской области

В новых регионах также прошли праздничные мероприятия. Так, в Запорожской области прошла лекция об истории и культуре праздника, а также о государственных приоритетах в этой сфере. В ЛНР лекцию об истории и традициях праздника дополнил мастер-класс по созданию открыток.

Кроме того, по все стране в рамках проекта Знание.Кино в образовательных и культурных учреждениях с 4 по 26 июля проходят тематические показы, посвященные Дню семьи, любви и верности. Например, в Кирове после кинопоказа мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» выступили лекторы Российского общества «Знание», которые объяснили ребятами и их родителями, что такое семья, почему это важно.