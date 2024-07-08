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Ревнивая челябинка повредила машину экс-супруга из-за его свидания с новой возлюбленной

В Челябинске три машины пострадали во время разборок с участием женщины с битой

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В Челябинске три автомобиля были повреждены после драки с участием женщины с битой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Лобырина. По словам собеседника, россиянка заметила экс-супруга с новой возлюбленной. Ревнивой женщине не понравилось такое поведение бывшего мужа, поэтому она разбила автомобиль мужчины битой и попыталась уйти.

Владелец машины догнал женщину, отнял биту и нанес несколько ударов по ее средству передвижения, но в какой-то момент бита отлетела и попала в третий автомобиль.

В комментарии для журналистов сотрудники МВД сообщили, что к ним обратился владелец разбитой машины. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

До этого в Нижегородской области между подростками произошла ссора, во время которой один из них ударил второго ножом. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной произошедшего стала ревность.

Ранее в Петербурге мужчина изрубил топором покупателя в магазине.

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