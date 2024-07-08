Политолог назвал национальный центр «Россия» новой точкой притяжения

Встреча президента России Владимира Путина с сотрудниками международного форума-выставки «Россия» — очень важная и знаковая. Об этом по ее итогам заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По его словам, на мероприятии подводились определенные итоги работы выставки.

«Выставка «Россия», безусловно, стала очень ярким событием. Ее можно назвать кульминацией той работы, которая проходила на ВДНХ на протяжении последнего десятилетия, с 2013 года. Как кульминация этой работы выставка «Россия» очень важное во всех смыслах событие — в культурном и социальном, а также с точки зрения поддержания и развития российской идентичности в новых сложных условиях», — сказал он.

Потуремский отметил, что именно об этом говорил на встрече глава государства. Также он рассказал и об инициативе создания Национального центра «Россия». По его мнению, сотрудники выставки смогут сделать работу центра такой же эффективной и успешной, поскольку успех выставки был обусловлен в том числе определенной технологией, а также самым передовым и современным опытом.

«Создание собственного национального центра — это попытка не просто не потерять, а использовать этот опыт прежде всего в интересах всего общества и России в целом», — подчеркнул он.

Политолог считает, что центр имеет все шансы стать такой же точкой притяжения и центром общественно-культурной жизни страны, как и выставка «Россия». При этом он отметил, что опыт выставки будет масштабирован на разные регионы страны.

«Национальный центр «Россия» может стать площадкой для прямых коммуникаций представителей разных сфер общества, ровно как это произошло на выставке на ВДНХ, на которой стало возможным обсуждение вопросов экономики, социальной сферы, образования, культуры, истории, и многого другого», — заключил Потуремский.