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МВД предложило расширить перечень статей, предусматривающих выдворение мигрантов

МВД РФ предлагает выдворять мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП

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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

МВД России подготовило законопроект, который предлагает расширение перечня статей, предполагающих выдворение в отношении мигрантов-нарушителей. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Законопроектом предлагается ввести выдворение еще по 20 статьям КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что существующие механизмы позволяют депортировать из России иностранцев, виновных в совершении указанных деяний. Но для этого, кроме привлечения к административной ответственности, сотрудникам полиции придется применить дополнительные процедуры в виде вынесения решений о запрете на въезд, а также в виде отдельного решения о депортации, пояснили в министерстве.

Там подчеркнули, что предложенные изменения направлены на обеспечение оперативной высылки лиц, чье нахождение в стране нежелательно.

В июне Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству призвал депутатов нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект, который даст полицейским полномочия принимать решения по выдворению из России иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее сообщалось, что в России в разы выросло число подлежащих выдворению мигрантов.

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