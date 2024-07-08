Министерство юстиции России включило две организации из Финляндии Venajan Demokratian Puolesta и Vuoksi Ry в спсиок нежелательных в РФ. Информация об этом опубликована на сайте Минюста.

«173. ... Venajan Demokratian Puolesta* («Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии», ДСРФ), Финляндская Республика; 174. ... Vuoksi Ry («Вуокси РЮ»), Финляндская Республика», — значится в перечне

1 июля американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) был добавлен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Организация была основана как «Центр стратегических и международных исследований» при Джорджтаунском университете в 1962 году во время второй волны создания «мозговых центров» в США.

Ранее сообщалось, что в России могут упростить процедуру признания юрлиц экстремистскими.