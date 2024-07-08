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В Британии заявили об угрозах Зеленскому от украинских националистов

Меркурис: «Азов» угрожает Зеленскому расправой в случае переговоров с РФ

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Gleb Garanich/Reuters

Члены националистических подразделений угрожают расправиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае, если он согласится на мирные переговоры с Москвой. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Члены бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) угрожают Зеленскому. Они говорят, что в случае переговоров с Россией они придут за ним. Боевики уже выступали с подобными угрозами в прошлом», — сказал эксперт, отметив, что было бы заблуждением не воспринимать предупреждения националистов всерьез.

Меркурис подчеркнул, что украинские националистические подразделения не хотят прекращения огня и завершения конфликта, они готовы продолжать боевые действия. Любые дипломатические контакты с Россией киевские экстремисты воспримут как предательство, резюмировал эксперт.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер также заявил, что бригада «Азов» пригрозила Владимиру Зеленскому расправой в случае его согласия на мирные переговоры. Американская журналистка Ким Иверсен заявила, что националисты совершили военный переворот на Украине, запугав президента страны.

Ранее в ВСУ признались в использовании заградотрядов из «Азова».

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