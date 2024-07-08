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В бухте Инал на Кубани ликвидировали пожар

ГУ МЧС: природный пожар в бухте Инал в Краснодарском крае ликвидировали

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Природный пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

«Природный пожар в Туапсинском районе полностью ликвидирован», — говорится в публикации.

Возгорание сухой растительности произошло в бухте Инал накануне. Сначала огонь распространился на площади 0,6 га, но затем занял более 1 га.

Из-за пожара эвакуировали людей из близлежащих баз отдыха. На место возгорания приехал глава района Сергей Бойко.

Сотрудники полиции назвали поджог возможной причиной пожара в бухте. Сейчас они ищут возможных поджигателей.

До этого был потушен лесной пожар в районе хутора Джанхот в Геленджике.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в одном из регионов России выросла до 18 тысяч гектаров.

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