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Муфтият Северной Осетии выступил с рекомендацией отказаться от ношения никаба

Дзагуров: муфтият Северной Осетии рекомендовал отказаться от никаба

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Global Look Press

Муфтият Северной Осетии выступил с рекомендацией отказа от ношения никаба. Об этом со ссылкой на заместителя муфтия республики Ибрагима Дзагурова сообщает ТАСС.

Дзагуров отметил, что духовное управление мусульман республики в этом вопросе руководствуется постановлением, принятым Координационным центром мусульман Северного Кавказа. При этом он уточнил, что полный запрет на ношение никаба невозможно ввести согласно действующему закону о свободе совести и о религиозных объединениях, поэтому речь идет о рекомендации.

Дискуссия по поводу никабов (традиционный мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз) развернулась в июне по инициативе общественников, депутатов Госдумы и силовиков, включая главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Из соображений общественной безопасности их требовали запретить, ставя в пример другие страны с широким распространением ислама — например, Узбекистан.

5 июля Духовное собрание мусульман России поддержало запрет никаба. В заявлении подчеркивалось, что никаб не является обязательным атрибутом головного убора для российских мусульманок, а его ношение в современных условиях считается недозволительным.

Ранее муфтий Дагестана заявил, что люди в никабах пугают окружающих.

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