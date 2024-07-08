Россияне считают, что выходной в День семьи, любви и верности повысит важность праздника

Большинство — 61% — россиян знают, что 8 июля в России отмечается день памяти князя Петра и его жены Февронии. Это показало исследование центра «Фидбэк», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По мнению 16% респондентов, праздник был учрежден, чтобы усилить значимость семьи в сознании граждан. Прозвучали и ошибочные ответы — так, 11% участников исследования связали 8 июля с Международным днем защиты прав детей и празднованием семейного единства, а 2% — с богиней любви Афродитой. Только 6% затруднились объяснить, что мы отмечаем в этот день.

У половины опрошенных День семьи, любви и верности ассоциируется с православным праздником. Довольно большая аудитория — 29% — воспринимает его как «российский День влюбленных». Ассоциацию «праздничный стол» назвали 18% участников опроса, вероятно для этой части респондентов 8 июля является поводом организовать застолье.

Доля тех, кто воспринимает День семьи, любви и верности, как очередной формальный праздник, составила 13%. Выяснилось также, что у 5% этот день никаких ассоциаций не вызывает, 3% вообще впервые о нем услышали, а 1% опрошенных при мысли о Дне семьи задумывается о разводах и неблагополучии в семьях.

На вопрос является ли День семьи, любви и верности значимым праздником, суммарно 51% респондентов дали утвердительный ответ. Соответственно, у оставшихся 49% мнение отличается: суммарно 31% затрудняются оценить значимость праздника, а суммарно 18% вовсе не считают его важным.

Можно сделать вывод, что у Дня семьи, любви и верности довольно низкий рейтинг среди населения. К слову, на вопрос о том, как можно повысить важность праздника, самым популярным стал ответ — сделать этот день выходным.

При этом, праздник 8 июля ближе и привычнее россиянам, чем День святого Валентина, об этом заявили 50% опрошенных. Однако 56% признают, что 14 февраля — праздник более распространенный.

Почти половина участников опроса – 48% – назвали символом праздника святых Петра и Февронию. В целом у аудитории очень разные представления — для 35% символом праздника являются дети, 33% подумали о ромашках, 32% — о детских рисунках, а 29% — о родительском доме.

Ожидаемыми стали символы «Сердце» и «Обручальные кольца» — они набрали 24% и 20% соответственно, а 21% опрошенных ассоциируют праздник с голубями. Реже всего опрошенные называли церковь (11%) и государственные символы — гимн, флаг или герб (5%).

Из тех, кто принял участие в опросе, 47% женаты или замужем, 27% — одиноки, 15% — состоят в гражданском браке и еще 11% — с кем-то встречаются.

Важно отметить, что в общей сложности 51% опрошенных заявили о нежелании заводить детей или пополнить семью. У 38% дети уже есть, и больше они не хотят. У 13% детей нет, как и планов их завести.

Чуть больше четверти респондентов — 27% сообщили, что у них есть дети, и они хотели бы еще. У 16% детей нет, но они планируют сделать этот шаг. Еще 6% участников исследования затруднились ответить.

При этом в целом для респондентов важны семейные ценности, а по мнению 63% опрошенных, праздник 8 июля способствует укреплению российских семей.

Так, суммарно 84% респондентов согласны с тем, что День семьи, любви и верности продвигает важные ценности. Из них 46% довольно однозначны в своем мнении и считают, что речь идет об основах общества. 38% более сдержанны — по их представлениям, праздник несет в себе важные ценности для россиян, но давить на граждан не стоит.

Оставшиеся 16% не видят ценностных посылов в празднике, в том числе 13% считают его неактуальным, а 3% заявили, что важность семьи для человека переоценена, это пережиток прошлого.

Ранее выяснилось, что половина россиянок хотели бы сыграть свадьбу в День семьи, любви и верности.