После ракетного обстрела Севастополя 23 июня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в стационарах находятся 19 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«Среди них 7 детей. Один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии, остальные — в состояниях средней и легкой степеней тяжести», — сказал он.

Кроме того, Кузнецов заявил, что восемь человек, которые пострадали в результате боестолкновений в Дербенте и Махачкале 23 июня, остаются в больницах.

«Все они находятся в состоянии средней или легкой степени тяжести с положительной динамикой», — отметил помощник министра здравоохранения.

Украинские бойцы днем 23 июня выпустили в сторону Севастополя пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями. В министерстве обороны РФ рассказали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре снаряда. Оставшаяся ракета взорвалась в воздухе, из-за чего ранения различной степени тяжести получили 153 человека.

В этот же день в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

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