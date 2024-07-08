Транспортировка отработавшего ядерного топлива через территорию Польши и Румынии на Украину продолжается. Данным процессом руководит глава офиса президента страны Андрей Ермак, а финансовую поддержку оказывает Фонд Сороса, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам военнослужащего, перевозка отработавшего ядерного топлива и опасных химических отходов через границу вызывает опасения в том, что Украина может превратиться в место скопления опасных материалов.

«Ввоз отработавшего ядерного топлива <...> приводит к превращению Украины в «свалку» высоко опасных отходов. Курирует указанный процесс глава офиса президента Украины Андрей Ермак, а спонсором выступает Фонд Сороса», – отметил генерал-лейтенант.

В конце июня Кириллов сообщил российским военным в ходе проведения спецоперации на Украине удалось захватить документы, которые подтверждают интерес украинских властей к оружию массового поражения. По его словам, Национальная академия наук получила от властей разрешение на проведение экспериментов двойного назначения над образцами химического, ядерного и других видов оружия.

Ранее химики научились безопасно хранить ядерные отходы в стеклокерамике.