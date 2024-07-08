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Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Минздрав России: в стационарах остается 41 пациент с ботулизмом, 9 из них на ИВЛ

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Shutterstock

41 пациент с ботулизмом продолжает стационарное лечение, девять из них на искусственной вентиляции легких. Об этом журналистам заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«В стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей, Татарстана находятся 41 пациент с ботулизмом», — сказал он.

3 июля сообщалось, что два члена одной семьи заразились ботулизмом в Орловской области. Болезнь поразила орловчанку и ее 14-летнюю дочь. Женщина с дочкой проживают в Верховском районе области. Обе потерпевшие ели рыбу холодного копчения.

1 июля сообщалось, что судебные приставы Москвы приостановили работу еще одной организации, продукты которой стали причиной вспышки ботулизма. Уточнялось, что приставы приостановили работу организации, располагающейся по улице Иловайская, из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на испытания нового препарата для лечения ботулизма.

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