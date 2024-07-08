Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венесуэльским студентам провели экскурсию по павильону «Роснефти» на ВДНХ

Студентам из Венесуэлы показали проекты «Роснефти» на выставке «Россия»

close
100%
Пресс-служба «Роснефти»

Павильон «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» посетили с экскурсией 30 студентов из Венесуэлы, обучающихся в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина. Об этом сообщается на сайте компании.

Студентам рассказали о проектах в области разведки и добычи, нефтепереработки, а также про научно-исследовательскую деятельность «Роснефти». Также им продемонстрировали проект «Цифровое месторождение», который позволяет увидеть весь процесс добычи нефти в оцифрованном виде. Кроме того, в кинозале павильона гостям показали документальные фильмы «История нефти», «Новокуйбышевский НПЗ» и «Путешествие сквозь время».

Также венесуэльские студенты попробовали себя в качестве пилотов за рулем автомобиля команды Lada Sport Rosneft в реалистичном симуляторе на виртуальной копии кольцевой трассы. Завершилась экскурсия кофе-брейком в кафе «Зерно».

Отмечается, что «Роснефть» и Губкинский университет сотрудничают уже более 20 лет. Ежегодно более 150 студентов университета проходят практику и стажировку в компании. При этом лучшие студенты и перспективные преподаватели поощряются корпоративными грантами и стипендиями.

Также студенты университета каждый го участвуют в научно-технических конференциях молодых специалистов «Роснефти».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами