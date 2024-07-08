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Глава минфина Британии пожаловалась на состояние экономики в стране

Минфин: экономика Британии находится в худшем со Второй мировой войны состоянии

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Kirsty Wigglesworth/AP

Экономическая ситуация в Великобритании на данный момент оценивается как одна из самых сложных с момента окончания Второй мировой войны. Об этом заявила министр финансов страны Рейчел Ривз, представляющая лейбористскую партию, сообщает РИА Новости.

Министр подчеркнула, что она неоднократно предупреждала о серьезных экономических вызовах, с которыми столкнется новое правительство, аналогичными тем, которые возникли после окончания Второй мировой войны.

Ривз отметила, что британская экономика на протяжении долгих лет находилась в состоянии застоя из-за того, что необходимые решения откладывались или не принимались вовсе. Также она обвинила находившихся 14 лет у власти консерваторов в политической безответственности, назвав период их правления хаосом.

До этого новый министр обороны Соединенного Королевства лейборист Джон Хили заявил, что Вооруженные силы страны разваливали, а также недостаточно финансировали на протяжении 14 лет. Он отметил, что новый кабинет министров готов довести расходы на оборону до 2,5% от ВВП.

Ранее прогноз показал, что Великобритания в 2025 году превратится в самую слабую экономику «Большой семерки».

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