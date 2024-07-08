На Кубани мужчина обнаружил около крыльца канистру и венок с угрозами

На Кубани правоохранители ищут того, кто оставил около дома местного жителя странные предметы. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел в станице Новотитаровской. По данным источника, ночью кто-то подъехал к дому и оставил около ступенек россиянина канистру с бензином. Рядом мужчина также обнаружил венок с запиской, в которой неизвестные призывали «Александра» вернуть долг. В противном случае этот человек «будет гореть».

При этом в доме «Александр» не проживает, такого мужчину семья не знает.

«Просьба тем, кто это оставил, – вы попали не по адресу», – обратился к неизвестным местный житель.

В комментарии для журналистов сотрудники МВД сообщили, что на данный момент проводят проверку. Им предстоит установить личность злоумышленника. После необходимых мероприятий специалисты примут процессуальное решение.

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