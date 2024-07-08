Сбер открыл регистрацию на собственный турнир по Dota 2

Сбер второй год подряд проведет собственный киберспортивный турнир по Dota 2, сообщает пресс-служба Сбера.

Регистрация на турнир проходит до 20 июля. Отборочные соревнования пройдут с 13 по 21 июля, групповой этап – 27-28 июля, а финал – 3 августа.

В финальном этапе турнира примут участие 8 команд. Коллективы со 2 по 4 места поборются за 500 тысяч рублей, а победители войдут в состав сборной Сбера «ChristoFire» и сыграют на «Открытых киберспортивных играх – 2024».

«Турнир Сбера для нас был неплохим поводом не сидеть на месте и провести официальные игры, потренировавшись в соревновательном формате. Финал, против команды Next Up, показал, что уровень турнира может по праву называться Tier-3», — рассказал игрок команды Сбера «ChristoFire» в сезоне 2023 году Адам Lagoona Чахаев.

Команда-чемпион получит спонсорскую поддержку от Сбера, профессиональные компьютеры, буткемп на 1 неделю, а тренер Егор Jotm Сурков подготовит команду к турниру.

В рамках турнира также пройдут индивидуальные соревнования в формате «1х1». Победитель получит умную колонку SberBoom.