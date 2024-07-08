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Фирма использует метод «ночных текстовых сообщений» для проверки кандидатов на должность

Inside Edition: компания пользуется методом ночных сообщений для проверки кандидатов

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Shutterstock

Компания в США использует метод «ночных текстовых сообщений» для проверки кандидатов на ту или иную должность, пишет Inside Edition.

Уильям Вандерблумен, руководитель фирмы в США, рассказал, что отправляет по ночам потенциальным кандидатам текстовое сообщение, чтобы оценить их реакцию.

«Привет. Меня сегодня не было в офисе. Я слышал, что ты был там. Все были очень впечатлены тобой. Мне жаль, что мне не удалось с тобой встретиться. Я бы с удовольствием пообщался с тобой как-нибудь», — обычно так выглядит текст сообщения.

Вандерблумен объяснил, что использует этот метод, чтобы проверить, насколько отзывчивым окажется соискатель. Чем быстрее кандидат на должность ответит на сообщение, тем выше шанс, что он в итоге будет принят на работу.

Уильям также добавил, что иногда меняет место проведения собеседования за полчаса до его запланированного начала, чтобы проверить, насколько кандидат гибкий человек и умеет подстраиваться под обстоятельства.

Ране в Китае мать пришла с сыном на собеседование и начала за него отвечать на вопросы.

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