Суд готовится вынести приговоры авторам спектакля «Финист Ясный Сокол»

Западный окружной военный суд 8 июля огласит приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Петрийчук Сергея Бадамшина.

«Оглашение приговора назначено на сегодня, в 18:30», — сообщил юрист.

Петрийчук и Беркович задержали в начале мая 2023 года по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Беркович поставила спектакль по сценарию Петрийчук. Обоснованием для ареста стало размещение на YouTube читки пьесы, где эксперты нашли признаки оправдания терроризма, идеологии террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) и джихадизма.

Спектакль получил «Золотую маску» и был финансирован, в том числе, Министерством культуры.

Прокуратура потребовала посадить и Беркович, и Петрийчук на шесть лет. Обе женщины включены в реестр лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в деле Беркович и Петрийчук есть секретный свидетель.