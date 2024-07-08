Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Башкирский пенсионер на автомобиле придавил трехлетнего внука, сдавая назад

В Башкирии пенсионера подозревают в том, что он придавил машиной внука

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Ребенок из Башкирии попал в больницу после того, как его придавила машина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Туймазинском районе, в селе Райманово. По данным источника, мужчина находился за рулем автомобиля марки Renault и сдал назад. В этот момент за машиной находился трехлетний внук, которого прижало к дому.

В результате мальчик впал в кому, медики оперативно госпитализировали пострадавшего в больницу. Специалисты диагностировали перелом бедра, ушиб легкого. Помимо этого, у ребенка произошло кровоизлияние в мозг. Врачи оказали пациенту всю необходимую помощь, но спасти его не удалось.

На ситуацию обратили внимание в Следственном комитете. На данный момент специалисты ведомства проводят доследственную проверку.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – поделились в СК РФ.

По результатам мероприятий действиям пенсионера дадут правовую оценку.

Ранее россиянин сбил детей, которые шли по краю проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами