Башкирский пенсионер на автомобиле придавил трехлетнего внука, сдавая назад

Ребенок из Башкирии попал в больницу после того, как его придавила машина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Туймазинском районе, в селе Райманово. По данным источника, мужчина находился за рулем автомобиля марки Renault и сдал назад. В этот момент за машиной находился трехлетний внук, которого прижало к дому.

В результате мальчик впал в кому, медики оперативно госпитализировали пострадавшего в больницу. Специалисты диагностировали перелом бедра, ушиб легкого. Помимо этого, у ребенка произошло кровоизлияние в мозг. Врачи оказали пациенту всю необходимую помощь, но спасти его не удалось.

На ситуацию обратили внимание в Следственном комитете. На данный момент специалисты ведомства проводят доследственную проверку.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – поделились в СК РФ.

По результатам мероприятий действиям пенсионера дадут правовую оценку.

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