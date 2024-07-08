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На Кубани четырех человек спасли с затонувшей яхты

В Геленджике ищут женщину с затонувшей яхты, спасены четверо человек

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Западное МСУТ СК России

В Геленджике правоохранители устанавливают обстоятельства затопления парусной яхты, после которого пропала женщина. В результате поисково-спасательной операции специалисты экстренных служб эвакуировали с воды четырех человек. Поиски одной из пассажирок продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел 7 июля в акватории Геленджика: судно «мх700» затонуло во время выхода в море с пассажирами, которые планировали обучиться управлению яхтой.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП и уже провели осмотр яхт-клуба, которому принадлежит затонувшее судно.

До этого катер с пятью людьми перевернулся в Хабаровске, на реке Амур ведутся поисково-спасательные работы судоводителя и двух женщин.

Ранее трех рыбаков унесло в открытое море недалеко от Магадана.

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