Выпускникам российского медвуза включили порно посреди обращения главы Минздрава

Выпускникам Ставропольского государственного медуниверситета (СтГМУ) показали порноролик на церемонии вручения дипломов. Кадры с мероприятия опубликовал Telegram-канал «Блокнот Ставрополь».

Судя по ним, непристойное видео появилось прямо посреди речи министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который поздравлял выпускников. Сразу после фрагмента порноролика появились флаг и герб России.

Университет отреагировал на случившееся спустя несколько дней, отправив студентам сообщение о том, что появление ролика — это результат хакерской атаки. Руководство вуза также попросило не распространять видео в личных чатах.

Выпускной врачей лечебного факультета СтГМУ прошел 4 июля. Во время церемонии дипломы специалистов получили 286 студентов.

До этого сообщалось об инциденте в Ингушетии, где начальника одного из отделов МВД заподозрили в распространении порнографии. Теперь в отношении майора готовятся возбудить уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Материалы проверки уже переданы в республиканский СК.

Ранее стало известно об аресте белорусской вебкам-модели по обвинению в распространении порно.