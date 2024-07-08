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Россиянин сбежал из больницы с пробитой головой ради работы

Екатеринбуржец попал в больницу с травмой головы и совершил побег ради работы

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Екатеринбурге мужчина с пробитой головой сбежал из больницы, потому что не мог пропустить работу. Об этом пишет Тelegram-канал Ural Mash.

На днях местный житель гулял около дома на Байкальской улице и столкнулся с компанией агрессивных молодых людей. Сначала они просто попросили у 39-летнего Станислава сигарету, но набросились на него, услышав отказ.

Злоумышленники проломили жертве голову и убежали, истекающий кровью мужчина с трудом добрался до дома. Скорую помощь ему вызвали соседи. Медики доставили Станислава в травмпункт, но оказать ему необходимую помощь врачи не успели.

Мужчина самостоятельно покинул медучреждение, пояснив, что утром он должен быть на рабочем месте. Екатеринбуржец, как уточняется, работает логистом.

Ранее пациент в пижаме покинул свердловскую больницу через окно и попал на видео.

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