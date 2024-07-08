Российский летчик рассказал, что украинские спецслужбы планировали сделать с его семьей

Российскому летчику, которого украинские спецслужбы пытались завербовать для угона ракетоносца ТУ-22М3, предлагали вывезти семью на Украину или в Западную Европу. Об этом со ссылкой на обнародованное ФСБ видео пишет РИА Новости.

Пилот пояснил, что по планам украинской стороны его семья сначала должна была выехать в Турцию, оттуда переправиться в Молдавию и затем на Украину, хотя речь при этом шла и о Западной Европе. Его жене сделали «Карту поляка» (выдается полякам, проживающим за пределами Польши) и открыли счет в польском банке — при этом договор обслуживания был оформлен на Украине.

Летчик отметил, что обещания вербовщиков выглядели неправдоподобно и выразил мнение, что украинские спецслужбы «просто собирались украсть и держать у себя» его близких.

8 июля стало известно, что сотрудники ФСБ помешали украинской разведке угнать российский бомбардировщик Ту-22М3.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФСБ объяснили выбор Молдавии для операции Киева по угону Ту-22М3.