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Дачникам рассказали, что пора сажать в июле

Агроном Воронова: в июле можно успеть посадить редис и огурцы

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РИА «Новости»

В июле в огороде можно посадить редис, дайкон, огурцы, а также зелень. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Весь сезон вне зависимости от месяца мы постоянно, каждые две недели сеем зелень — укроп, салат, рукколу, шпинат, базилик и другие. И тогда у нас до осени будет «зеленый конвейер», — указала Воронова.

Дайкон, по ее словам, сажается 15 июля. Что касается редиса, его не стоит сажать раньше 20 июля, поскольку из-за большого количества света он сразу начнет цвести, добавила специалист.

Эксперт строительных гипермаркетов OBI, садовый эксперт Наталия Крюкова до этого рассказала, как ухаживать за огородом в жару. По ее словам, одна из самых частых ошибок, которую совершают садоводы в зной, — это чрезмерный полив. Вопреки ожиданиям, он может только навредить растениям, усугубив стресс от высоких температур и вымыв питательные вещества из почвы.

Она посоветовала поливать растения с утра, поскольку так влага успеет проникнуть в почву, а вечерний полив может привести к гниению. Еще один важный момент — отказ от прополки в жаркую погоду.

Ранее дачникам рассказали, как избавиться от муравьев и ос на участке.

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