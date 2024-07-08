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В Крыму подросток сорвался с 50-метрового склона

В Алуште подросток сорвался со 50-метрового склона, его эвакуировали спасатели

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МЧС Республики Крым

В Алуште подросток сорвался с 50-метрового склона, юноше потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики Крым.

Инцидент произошел 7 июля в районе мыса Плака. В экстренные службы поступил звонок о том, что несовершеннолетний сорвался со склона и не может выбраться самостоятельно.

«Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего с крутого осыпного склона, после чего передали медработникам», — рассказали в МЧС.

Специалисты уточнили, что юноша решил сократить путь, сошел с тропы и после этого упал со склона. О состоянии пострадавшего и характере повреждений не сообщается.

В МЧС обратились к отдыхающим с просьбой не пренебрегать безопасностью на прогулочных маршрутах, а также оценивать заранее возможные опасности, учитывая вероятные препятствия и погодные условия.

Ранее в Сочи туристка сорвалась в горах с десяти метров, ее эвакуировали спасатели МЧС.

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