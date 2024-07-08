Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье школьник ранил из пистолета ребенка

В Химках 12-летний школьник выстрелил из пневматического пистолета в ребенка

close
100%
Pixabay

В подмосковных Химках 12-летний мальчик выстрелил из пневматического пистолета в шестилетнего. Правоохранители начали проверку по факту ЧП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 7 июля: в дежурную часть обратилась мать потерпевшего. Женщина рассказала, что старший мальчик выстрелил в ее сына из пневматического пистолета на улице Энгельса, после чего скрылся. Правоохранители установили нарушителя: им оказался школьник 2012 года рождения.

Пострадавшего мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени причиненного его здоровью вреда.

До этого в Пенсильвании (США) трехлетняя девочка нашла заряженный пистолет и выстрелила в прохожую. За несколько минут владелец пистолета оставил оружие с взведенным курком на крыльце, где его и нашла дошкольница.

Ранее в Подмосковье юноша получил серьезное ранение, показывая возлюбленной «нерабочий» пистолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами