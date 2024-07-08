В Подмосковье школьник ранил из пистолета ребенка

В подмосковных Химках 12-летний мальчик выстрелил из пневматического пистолета в шестилетнего. Правоохранители начали проверку по факту ЧП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 7 июля: в дежурную часть обратилась мать потерпевшего. Женщина рассказала, что старший мальчик выстрелил в ее сына из пневматического пистолета на улице Энгельса, после чего скрылся. Правоохранители установили нарушителя: им оказался школьник 2012 года рождения.

Пострадавшего мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени причиненного его здоровью вреда.

До этого в Пенсильвании (США) трехлетняя девочка нашла заряженный пистолет и выстрелила в прохожую. За несколько минут владелец пистолета оставил оружие с взведенным курком на крыльце, где его и нашла дошкольница.

Ранее в Подмосковье юноша получил серьезное ранение, показывая возлюбленной «нерабочий» пистолет.