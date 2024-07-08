Венгерские СМИ обяжут раскрывать, кто им платит за «провоенную пропаганду»

Средствам массовой информации (СМИ) в Венгрии, которые публикуют материалы с милитаристской риторикой, получая за это деньги, придется раскрывать свои источники финансирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию премьер-министра страны Виктора Орбана.

Чиновники заявили, что руководство Венгрии приняло план антивоенных действий. Первый этап этого плана предполагает исключение «провоенной пропаганды». Для этого СМИ обяжут указывать, откуда они получили деньги на публикацию соответствующих материалов, а затем возвращать средства отправителю.

В июне Венгрия стала председателем Совета ЕС. Через некоторое время после этого Виктор Орбан посетил Киев, а затем Москву. Он назвал свой визит в РФ продолжением «мирной миссии». В Евросоюзе раскритиковали Венгрию за этот визит, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Венгерский премьер рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным спросил его мнение о существующих планах по урегулированию конфликта и безопасности Европы после окончания военных действий. Орбан также предложил Путину подумать о кратковременном перемирии.

После этого премьер Венгрии направился в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Следующая остановка Орбана — Вашингтон.

Ранее Орбан заявил, что не представляет себе поражения России на Украине.