Врачи объяснили, почему в России зафиксирован рекорд психических расстройств

Рекордное количество психиатрических диагнозов среди россиян объясняется тем, что жители стали чаще обращаться за помощью, считает врач-психиатр, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрей Шмилович. Среди самых распространенных проблем он назвал НСН депрессию, тревогу и зависимости.

До этого в Минздраве озвучили статистику, согласно которой по итогам 2023 года число психических расстройств в России стало самым большим за 10 лет. Оно составляет 314 на 100 тысяч населения. По мнению Шмиловича, количество больных людей не увеличилось, просто само по себе обращение к врачу стало для россиян нормой.

«Чаще всего к специалисту приходят с тревогой, плохим настроением, депрессией, бессонницей, это классика, а также различные зависимости, слабость, головные боли, много психосоматических симптомов», - отметил врач.

По его словам, большую роль играют и сами доктора – так, выросло количество случаев, когда терапевты направляют своих пациентов к психиатрам, считая, что заболевание спровоцировано психосоматикой.

В целом такая статистика говорит о прогрессе в российской медицине, повышении ее доступности, считает психиатр. Еще одной важной причиной данных Минздрава он назвал изменение в мышлении нового поколения – молодежь не стигматизирует психологическую помощь и не боится за ней обращаться.

Российские ученые ранее разработали новый метод лечения психических расстройств.