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Госслужащим и силовикам Казахстана запретили играть в азартные игры

В Казахстане госслужащим и силовикам запретили играть в азартные игры

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Depositphotos

Госслужащим, военным и сотрудникам правоохранительных органов Казахстана запретили играть в азартные игры. Соответствующий закон подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает пресс-служба президента в Telegram.

Законом внедряются ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения. Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх или пари, рассказали в пресс-службе.

В перечень внесли должников, госслужащих, военнослужащих, сотрудников специальных и правоохранительных органов, а также руководителей бюджетных организаций. За несоблюдение ограничения предусмотрено их увольнение.

Документ также предполагает введение ограничений по рекламе букмекерских контор и тотализаторов. Теперь рекламировать их можно будет только в местах расположения букмекерской конторы или тотализатора, внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов, в СМИ со спортивной направленностью и при прямой трансляции телеканалами международных спортивных соревнований.

Помимо этого, власти Казахстана запретили распространять лотерейные билетов в жилых домах, общежитиях, культовых зданиях, зданиях и сооружениях организаций культуры, а также в социальных объектах, в том числе в радиусе ста метров от них.

В Казахстане периодически появляются сообщения о том, как увлечение азартными играми приводит к проблемам с законом у граждан. В марте 2023 года бухгалтер детской больницы в городе Талдыкорган похитил 109 млн тенге (более 18 млн руб.) и проиграл их. Мужчину приговорили к пяти годам тюремного срока.

Ранее мужчине запретили посещать казино после слов, что Бог дал ему формулу выигрыша.

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