Новые камеры подключили к системе мониторинга за чистотой в Подмосковье

Более 15 тыс. камер системы «Безопасный регион» подключили к ИИ-проекту «Чистая территория», говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве отметили, что нейроконтроль ведется во дворах региона с августа 2023 года.

Министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала, что сейчас 21 тыс. камер осуществляет мониторинг за чистотой в регионе.

«С помощью ИИ выявлено более 37 тыс. нарушений порядка», — сказала она.

С помощью камер нейросеть отслеживает на улицах граффити, листовки, мусор, ямы и другие нарушения. При обнаружении нарушения система создает задачу ответственной организации.

Проект запущен совместно с министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.