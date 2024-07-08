Россиян предупредили об опасности скульптур из искусственной травы

Украшающие летние улицы топиарии – объемные фигуры из искусственной травы – могут быть опасны для человека, считает председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. В них много разных химикатов, клея и пластификатора, объяснил он RuNews24.

Помимо разных химикатов, скульптуры красят для яркости – в сочетании с остальными элементами создается опасная смесь, которая может активизироваться на солнце. В таком случае при контакте с фигурой можно столкнуться с аллергией, а сама по себе она провоцирует вредные выбросы в воздух.

Помимо этого, пластик, который используется при создании необычных украшений, пожароопасен, поэтому нужно с осторожностью разводить костер вблизи фигур.

Чтобы избежать последствий, скульптуры лучше создавать из живых растений, считает специалист по ландшафтному дизайну компании «Дубравка» Татьяна Песочникова. Так сырье будет безопасным, а само украшение – более дешевым, отметила она.

«Несомненное преимущество живого материала в том, что он постоянно обновляется, то есть, отрастает», — подчеркнула она.

Лучше всего, по мнению Песочниковой, в качестве топиария выбирать такие растения, как колючая или обыкновенная ель, блестящий кизильник и боярышник.

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