Эксперты назвали решение главной проблемы общественного транспорта в России

Во многих российских городах жители жалуются на работу общественного транспорта, в том числе на интервал движения, нехватку рейсов, отставание от расписания. По мнению доцента кафедры человеческого капитала и управления персоналом РГСУ Алисы Храмовой, все это связано с нехваткой водителей. Решения дефицита кадров поможет улучшить работу транспорта, отметила она в беседе с RuNews24.

«Дефицит водителей общественного транспорта — проблема для государственных и для частных перевозчиков практически во всех муниципальных образованиях. Самый большой дефицит среди водителей автобусов, самый меньший — в метрополитене», — объяснила эксперт.

Водители сегодня, по ее словам, предпочитают работать в такси или на товарных перевозках – это связано с более высокой зарплатой и меньшей ответственностью.

Решить кадровую проблему в сфере пассажирских перевозок нужно с помощью решений на государственном уровне, убеждена Храмова. Она призвала поработать над повышением престижа профессии водителя, а также создать для них комфортные условия. В их числе – более высокая зарплата, карьерный рост, дополнительный отпуск и премии. Кроме того, следует активнее заниматься переобучением водителей с категорий В, С на D, заключила эксперт.

До этого в России призвали запретить мигрантам работать в общественном транспорте, в отдельных регионах соответствующее правило уже действует. Однако в Федерации мигрантов назвали эту идею оторванной от реальности, подчеркнув, что они в этой сфере занимают много рабочих мест, и их удаление вызовет перебои в работе транспорта.

Ранее сообщалось, что дефицит водителей грузовиков в России достиг 25%.