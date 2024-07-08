В сданном в 2023 году доме в российском ЖК рухнул потолок

В Казани в новом ЖК в одном из корпусов обрушился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в лобби второго корпуса ЖК «Яратам». По информации канала, конструкция была собрана не по правилам, поэтому не выдержала нагрузки и упала. В момент ЧП в помещении никого не было, так что обошлось без пострадавших.

Владельцы квартир подали заявление в прокуратуру — в нем они пожаловались не только на случившееся в лобби, но и на плесень на парковке, а также нефункционирующую вентиляцию.

При этом, по данным канала, три корпуса дома, включая тот, где произошло ЧП, сдали в эксплуатацию только в 2023 году.

До этого хозяева квартир в строящемся ЖК в Подмосковье обнаружили в своих домах мигрантов. Законные владельцы жилья уже более полугода не могут заехать в квартиры.

Ранее жительница Калининграда зарегистрировала в своей квартире более 250 нелегальных мигрантов.