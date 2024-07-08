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Психолог назвала преимущество коротких путешествий перед длительными

Психолог Игонина: короткие путешествия поднимают настроение лучше, чем долгие

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Shutterstock

Краткосрочные поездки на отдых лучше поднимают настроение, чем длительные. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Екатерина Игонина. По ее словам, в путешествиях выходного дня человек располагает весьма ограниченным временем, которое не хочется тратить на ссоры, переживания и т.д.

«Долгие путешествия, особенно на дальние расстояния, требуют длительной подготовки. Задолго до отпуска все должно быть организовано с учетом как потребностей и желаний, так и форс-мажоров. С мини-путешествиями дело обстоит проще. Причем, чем более спонтанными они получаются, тем веселее», — отметила специалист.

Выехав за город, она посоветовала довериться своим желаниям и пойти по незапланированному маршруту, чтобы путешествие превратилось в настоящее увлекательное приключение.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов до этого дал совет, как забыть о работе в отпуске. По его словам, важно научиться формулировать установку, что в период отсутствия на рабочем месте нет ничего, кроме отдыха и общения с близкими.

Он также посоветовал заблаговременно завершить все срочные проекты и передать коллегам свой функционал. Кроме того, стоит составить список задач, требующих первоочередного внимания по возвращению, чтобы легче влиться в рабочий процесс.

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